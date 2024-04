Condò verso il derby: "C'è in ballo soprattutto una cosa questa sera: l'orgoglio dei milanisti"

Paolo Condò, intervenuto a SkySport24 in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter, ha dichiarato: "C'è in ballo soprattutto una cosa questa sera, vale a dire l'orgoglio dei milanisti. E' questo il centro della serata perchè è chiaro che l'Inter è molto motivata di vincerlo scudetto in casa del Milan, ma vincerlo una settimana dopo contro il Torino non sarebbe un grosso problema.

Se invece il Milan dovesse perdere stasera, la depressione e la rabbia sarebbero molto forti. Il Milan si è messo in questa condizione non vincendo con il Sassuolo. La gara di stasera non dirà qualcosa in più o in meno sulla stagione rossonera, ma è chiaro che farsi festeggiare in faccia dai rivali non sarebbe bello".