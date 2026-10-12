Conte, ritorno di fiamma in Premier? I tifosi dello United lo invocano

I tifosi del Manchester United, secondo quanto riferisce Repubblica, invocano Antonio Conte che potrebbe vivere un terzo ritorno in Premier

Antonio Conte, dopo le due stagioni trascorse sulla panchina del Napoli con cui si è tolto lo sfizio di vincere uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, oggi si trova ancora senza impiego. Una condizione che potrebbe non durare ancora molto, almeno stando a quanto scrive questo pomeriggio la versione online del quotidiano Repubblica che ipotizza un possibile ritorno di fiamma in Premier League per l'allenatore salentino: dopo Chelsea e Tottenham Hotspur, questa volta Manchester United.

Secondo quanto viene riportato da Repubblica, i tifosi del Manchester United sono in rotta con Michael Carrick, che tanto aveva fatto bene nella seconda metà della scorsa stagione, e starebbero invocando per l'arrivo di Antonio Conte. I Red Devils hanno vinto solo una partita su sei disputate in Premier e si trovano al 13° posto in classifica, rivivendo ancora una volta gli incubi degli ultimi anni. Al tecnico salentino non dispiacerebbe tornare a bordo di una panchina e di farlo nuovamente in Premier League dove visse una bella parentesi con il Chelsea e una meno felice con il Tottenham.