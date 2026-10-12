Conte, ritorno di fiamma in Premier? I tifosi dello United lo invocano
Antonio Conte, dopo le due stagioni trascorse sulla panchina del Napoli con cui si è tolto lo sfizio di vincere uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, oggi si trova ancora senza impiego. Una condizione che potrebbe non durare ancora molto, almeno stando a quanto scrive questo pomeriggio la versione online del quotidiano Repubblica che ipotizza un possibile ritorno di fiamma in Premier League per l'allenatore salentino: dopo Chelsea e Tottenham Hotspur, questa volta Manchester United.
Secondo quanto viene riportato da Repubblica, i tifosi del Manchester United sono in rotta con Michael Carrick, che tanto aveva fatto bene nella seconda metà della scorsa stagione, e starebbero invocando per l'arrivo di Antonio Conte. I Red Devils hanno vinto solo una partita su sei disputate in Premier e si trovano al 13° posto in classifica, rivivendo ancora una volta gli incubi degli ultimi anni. Al tecnico salentino non dispiacerebbe tornare a bordo di una panchina e di farlo nuovamente in Premier League dove visse una bella parentesi con il Chelsea e una meno felice con il Tottenham.
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