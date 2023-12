Coppa Italia, continuano gli ottavi: oggi il Napoli, domani l'Inter

Dopo le due gare di un paio di settimane fa, questa sera riprende la Coppa Italia con altri due ottavi di finale in programma tra oggi e domani. Questa sera al Maradona il Napoli ospita il Frosinone; mentre domani sera a San Siro sarà il momento dell'Inter che accoglie la rivelazione Bologna che già in campionato ha strappato un pareggio ai nerazzurri alla Scala del Calcio.

GLI OTTAVI DI FINALE

5/12: Lazio-Genoa 1-0

6/12: Fiorentina-Parma 6-3 d.c.r.

19/12: Napoli-Frosinone (ore 21)

20/12: Inter-Bologna (ore 21)

02/01: Milan-Cagliari (ore 21)

03/01: Atalanta-Sassuolo (ore 18)

03/01: Roma-Cremonese (ore 21)

04/01: Juventus-Salernitana (ore 21)

ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

Vincente Inter-Bologna VS Fiorentina

Vincente Atalanta-Sassuolo VS Vincente Milan-Cagliari

Lazio VS Vincente Roma-Cremonese

Vincente Juventus-Salernitana VS Vincente Napoli-Frosinone