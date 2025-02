Coppa Italia, definito il programma delle semifinali: quando si gioca

Le semifinali di Coppa Italia per la stagione 2024-2025 saranno quelle fra Empoli e Bologna e il derby della Madonnina Milan-Inter. E' questo il tabellone che si è delineato dopo i quarti di finale di questi giorni che hanno visto la vittoria per 2-0 dell'Inter sulla Lazio e lo storico trionfo dell'Empoli in casa della Juventus.

Le semifinali, con andata e ritorno, si disputeranno l'1 ed il 3 aprile per la prima gara, quindi il 22 ed il 24 aprile per le partite di ritorno. Ricordiamo anche che a partire proprio dalle semifinali, in caso di parità dopo i 180 minuti, si andrà eventualmente ai tempi supplementari e non direttamente ai calci di rigore come è stato fino a questo punto della competizione.