Coronavirus, Pioli l'ultimo dei positivi al Milan: 7 i casi ufficializzati dal club, ma Maldini ne aveva già contati 15

Stefano Pioli, come comunicato dal Milan, è l'ultimo caso di positività al Covid in casa rossonera. Paolo Maldini, lo scorso 26 ottobre, dichiarò che gli elementi colpiti, fino a quel momento, erano stati quindici. Lo stesso direttore tecnico ammise di aver contratto il virus durante la prima ondata, così come suo figlio Daniel. Oltre al tecnico emiliano, i casi accertati ed ufficializzati dal club sono stati sei: Bonera, Duarte, Ibrahimovic, Gabbia, Donnarumma e Hauge, sebbene gli ultimi due potrebbero essere stati dei falsi positivi. Anche Sandro Tonali ha sicuramente avuto il virus, come è stato reso noto dalla Nazionale lo scorso ottobre, quando il ragazzo è stato tra i pochi aggregati all'Under 20 per la sfida contro l'Irlanda Under 21.