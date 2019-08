Secondo quanto riferito da El Mundo Deportivo, tra le file dell'Atletico Madrid, impegnato ad allenarsi per preparare la sfida di domenica contro l'Eibar, è assente Angel Correa, obiettivo del Milan. Sono presenti invece giocatori in uscita come Diego Costa e Kalinic. L'attaccante argentino non sta svolgendo allenamento differenziato, visto che nell'elenco risultano solo Joao Felix e Savic.