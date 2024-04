CorSera - Leao, voglia di riscatto: i fischi dell'andata gli hanno fatto male, stasera vuole prendersi la rivincita

vedi letture

Chi gli sta vicino assicura che Rafael Leao ha una grande voglia di riscatto in vista della gara di questa sera in casa della Roma, valida per il ritorno dei quarti di Europa League. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che i fischi di San Siro durante il match di andata gli hanno fatto male e per questo il numero 10 milanista vuole prendersi la sua rivincita questa sera all'Olimpico.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it