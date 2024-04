TMW RADIO - Bonanni: "Lopetegui non mi fa impazzire, no netto a Fonseca. Se fossi nel Milan..."

L'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni ha commentato il turno di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Favorevole a Lopetegui al Milan?

"Non mi fa impazzire. C'è un tecnico come Sarri libero, una riflessione su di lui la farei. No netto a Fonseca".

Un pensiero su Juve-Milan?

"Non è stata una gran partita, credo che la posta in palio per la Juve era molto importante. Per me poteva vincerla e avrebbe meritato qualcosa di più. Ci si aspetta sempre qualcosa in più da queste squadre. La Juve non può giocare così. Il Milan gioca, a differenza della Juve, ma ci sta steccare. La Juve ha bisogno di un allenatore che giochi in maniera differente".