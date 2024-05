Il futuro di Zirkzee lo decide... Zirkzee. Bologna con le mani legate

Il Bologna festeggia la storica qualificazione in Champions League. I rossoblù incontreranno i tifosi in festa mercoledì in città ma poi bisognerà scontrarsi con la dura realtà e con il fatto che i due principali artefici della cavalcata di quest'anno, l'allenatore Thiago Motta e il centravanti Joshua Zirkzee rischiano di salutare la città al termine di questa stagione. E se con il tecnico ci sarebbe margine di manovra, con l'attaccante olandese il Bologna ha le mani legate e può solo aspettare di vedere cosa deciderà il calciatore.

Su Zirkzee infatti pende una clausola da 40 milioni di euro valida per tutti i club fino a metà luglio. Difficile pensare che nessun club si faccia avanti nei prossimi due mesi per un calciatore di questo talento a un prezzo che oggi è quasi di saldo. Tra i club interessati c'è ovviamente il Milan che punta tutto sulla volontà del giocatore: infatti con la clausola di mezzo, sarà Zirkzee a decidere se accettare la corte di una squadra oppure se rimanere al Bologna. L'amministratore delegato Fenucci è stato molto chiaro in merito: "Abbiamo un azionista talmente forte che ci consentirà di proseguire senza vendere nessuno e cercheremo di trattenere tutti. L'unico arbitro del proprio destino è Zirkzee".