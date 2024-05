PHOTOGALLERY MN - Ieri il Memorial Claudio Lippi: le immagini migliori

Nella serata di ieri, al Puma House of Football - Centro Vismara è andata in scena l'undicesima edizione del Memorial Claudio Lippi, dedicato al giornalista di Milan Channel che scomparve tragicamente nel 2013. Come ogni anno, da quel funesto giorno, amici, ex giocatori ed ex colleghi si ritrovano al Vismara per ricordare e celebrare la vita di un personaggio stimato e professionista esemplare. Tra gli ospiti della serata di ieri si segnalano: Marco Amelia, Massimo Ambrosini, Christian Abbiati, Cristian Brocchi, Nicola Legrottaglie, Maurizio Ganz, Rolando Bianchi, Cristian Zenoni, Alessandro Budel. Presenti anche alcuni personaggi del mondo della spettacolo come Ringo, Francesco Mandelli e Francesco Aquila, vincitore di Masterchef, Drillionaire, Mazay. A presentre la serata sarà Petra Loreggian.

Di seguito una piccola photogallery dell'evento, una partita celebrativa con in campo gli ex campioni rossoneri che hanno conosciuto Claudio da vicino e i suoi colleghi più cari.