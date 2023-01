CorSera - Milan, niente Ziyech o Zaniolo. Pioli: "siamo a posto così"

MilanNews.it

Come riportato il Corriere della Sera, a meno di clamorosi colpi di scena nelle ultime ore di mercato, il Milan non farà nulla in entrata: niente Zaniolo, per il quale c'è stato qualche colloquio con la Roma, e Ziyech, obiettivo anche dei giallorossi nel caso di uscita proprio dell'esterno ex Inter. A confermarlo è anche lo stesso Pioli in conferenza: "Siamo a posto così, abbiamo già le qualità necessarie per uscire dal momento".