Frosinone, diversi club su Brescianini. Il Milan ha il 50% della futura rivendita

vedi letture

Si è ritagliato un ruolo da protagonista nel Frosinone di Eusebio Di Francesco, oggi Marco Brescianini è un titolarissimo in questa corsa salvezza dei ciociari che sta volgendo al termine. Secondo quanto riferito da Tuttosport, anche l'Inter guarda con attenzione alla posizione del centrocampista insieme a Juventus, Napoli e Atalanta, ma il Milan vanta un 50% sulla rivendita del calciatore classe 2000.

Marco Brescianini è cresciuto nel settore giovanile del Milan e ha debuttato in prima squadra in una gara ufficiale il 1° agosto 2020 nella sfida casalinga di Serie A contro il Cagliari (ultima giornata di campionato), entrando in campo al 66' al posto di Ismael Bennacer. Il match si chiuse con la vittoria del Diavolo per 3-0.