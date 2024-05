Tanti auguri a Jan-Carlo Simic che oggi compie 19 anni

Oggi, 2 maggio, è il compleanno di Jan-Carlo Simic, che compie 19 anni. Difensore e leader della Primavera rossonera, il serbo ormai fa parte anche del gruppo della prima squadra milanista con cui ha esordito in partite ufficiale lo scorso 17 dicembre 2023 contro il Monza, segnando anche il suo primo gol. Con la formazione di Stefano Pioli, Simic ha collezionato poi altre tre presenze in Serie A e due in Coppa Italia.

Questi i numeri stagionali di Simic tra prima squadra e Primavera:

PRESENZE PRIMAVERA 1: 17

PRESENZE YOUTH LEAGUE: 9

PRESENZE SERIE A: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

GOL: 2 (uno in Serie A e uno nel campionato Primavera 1)

AMMONIZIONI: 5