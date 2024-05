Tanti auguri a... David Beckham! Gli auguri del club rossonero

vedi letture

Quest'oggi, 2 maggio, in casa rossonera si festeggia un grande ex giocatore del Milan. Oggi è il compleanno di David Beckham! il centrocampista britannico nativo di Londra spegne 49 candeline. Come riportato dalle statistiche su magliarossonera.it, Beckham arrivò a Milanello dai Los Angeles Galaxy nel gennaio 2008 e si ripetè un anno dopo del 2009: rimase con il Diavolo per un totale due mezze stagioni, la seconda delle quali interrotta da un brutto infortunio al tendine di Achille. In queste collezionò complessivamente 33 gare e segnò 2 gol.

Il Milan ha fatto così gli auguri all'ex centrocampista inglese sui propri canali: