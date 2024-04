CorSera - Milan, per ripartire correttivi anche sulla gestione quotidiana a Milanello e Casa Milan

Carlos Passerini, noto giornalista, sul Corriere della Sera scrive di un piano in 4 punti per far ripartire il Milan dopo l'attuale stagione. Scelta dell'allenatore (ovviamente), scelte sul mercato tra acquisti (Zirkzee in testa) e cessioni (Maignan sacrificato?) ma anche l'organizzazione interna al Milan.

La penna del Corriere parla di gestione quotidiana, sia a Milanello che a Casa Milan: questo perché la sensazione è che non sempre si è remato tutti dalla stessa parte, con i troppi spifferi usciti a confermarlo. Ma non solo. Sembra quindi che qualcosa cambierà anche in questo senso.