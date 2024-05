Leao secondo nei top 5 campionati per numero di azioni che hanno portato a un gol

La pagina di statistiche francese Data Foot, ha riportato un interessante dato sui giocatori che hanno provocato il maggior numero di azioni che poi hanno portato a un gol, nei top 5 campionati Europei. Non si considerano, in questo conteggio, i gol segnati ma solo la capacità di essere stati decisivi entro i due tocchi prima di una rete con un passaggio, un dribbling, falli subiti, recuperi alti o tiri. In particolare si contano specialmente il penultimo passaggio, gli assist, un dribbling decisivo, l'aver subito un fallo da rigore, il tiro parato... In questa speciale classifica c'è Rafael Leao al secondo posto, a dimostrazione della sua capacità di essere decisivo non solo con gol o assist ma anche nella manovra rossonera.

In totale per Leao sono 26 i contributi al gol di questo tipo, tre in meno di Anthony Gordon del Newcastle - in prima posizione - e una in più di Cole Palmer del Chelsea, terzo. Nella classifica dei primi 15, Leao è l'unico giocatore di Serie A presente, Questa la top 15 pubblicata da Data Foot:

Anthony Gordon, 29 - Newcastle

Rafael Leao, 26 - Milan

Cole Palmer, 25 - Chelsea

Florian Wirtz, 24 - Bayer Leverkusen

Ollie Watkins, 24 - Aston Villa

Nico Williams, 23 - Athletic Bilbao

Rodri, 23 - Manchester City

Kai Havertz, 22 - Arsenal

Savio, 22 - Girona

Alex Baena, 21 - Villarreal

Xavi Simmons, 21 - RB Lipsia

Alex Grimaldo, 21 - Bayer Leverkusen

Bukayo Saka, 21 - Arsenal

Martin Odegaard, 21 - Arsenal

Jonas Hofmann, 21 - Bayer Leverkusen