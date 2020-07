Per il Milan si prospetta l’ennesima rivoluzione estiva. E chissà non sia quella giusta, scrive il Corriere della Sera. In molti si chiedono se i buoni risultati ottenuti da Pioli possano cambiare le carte in tavola, ma è difficile. L’idea di un team tecnico con Rangnick supervisore e Pioli allenatore, infatti, non è al momento considerata percorribile dai vertici di via Aldo Rossi.