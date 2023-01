Cosa succede al Milan? Sacchi: "Non è più un collettivo. Essere squadra permette di essere più efficienti"

MilanNews.it

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato così la sconfitta contro il Sassuolo e spiega cosa succede ai rossoneri: "Il Milan non è più un collettivo. Ha vinto lo scudetto giocando come una squadra e ora si sono perse quelle caratteristiche. Può capitare. Giocare “di squadra” non è un imperativo etico, ma permette di essere più efficienti".