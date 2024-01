Costacurta: "Buongiorno è fortissimo, sarebbe un colpo straordinario per il Milan"

vedi letture

I ragazzi di Stefano Pioli si preparano per l'importante e delicata sfida di sabato sera, in programma alle 20:45 sul difficile campo dell'Udinese, con i Friulani reduci dal buon pareggio ottenuto in casa della Fiorentina. Nel Milan si respira aria di fiducia e ottimismo vista la bella prestazione, e vittoria, ottenuta contro la Roma dell'ormai ex Mourinho. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza rossonera intenta a voler regalare un difensore importante a Stefano Pioli, già in questa sessione di mercato. Il nome è quello di Alessandro Buongiorno, con il Torino che al momento valuta 30 milioni il difensore classe 1999. Del difensore granata ha parlato così Billy Costacurta, intervenuto a Sky Calcio Calciomercato l'Originale.

Le sue parole: "Buongiorno è davvero forte, migliora di anno in anno ed è molto ambizioso oltre ad essere un bravo ragazzo. Mi ricordo che parlandone con Spalletti anche lui mi disse cose positive: se dovesse arrivare al Milan sarebbe un colpo straordinario, anche perchè di difensori così giovani e forti non ne abbiamo in Italia".