Costacurta: "Camarda ha perso un’occasione per far vedere le sue qualità"

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Contro il Salisburgo Camarda ha finalmente trovato la prima presenza da titolare della stagione col Milan, anche se la prestazione non è stata all'altezza delle (enormi) aspettative. Il classe 2008 ha sofferto molto la fisicità degli avversari e non è riuscito ad imporsi, né con delle giocate e né con i suoi movimenti. A Sky Sport Billy Costacurta parla così del giovane rossonero:

“Ha perso un’occasione per far vedere le sue qualità. Ha fatto dei movimenti che hanno aiutato la squadra, ma per ritrovare fiducia deve fare gol, toccare più palloni e tirare in porta. I gol che hanno fatto gli altri seguono a dei movimenti di Camarda, ma la verità è che lui la palla l’ha toccata troppe poche volte”.