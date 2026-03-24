Criscitiello: "Spalletti si sta giocando la Champions League, con tutto il rispetto, con Como e Roma e non con Inter, Milan e Napoli"

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Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per Sportitalia su Luciano Spalletti: "La Juve si sarebbe ritrovata e avrebbe fatto un grande percorso. Errore. La Juventus, per lo scudetto, non c’è mai stata. In Champions è uscita presto e male e la cosa più grave è che Spalletti rischia di fare come o peggio di Tudor ad inizio stagione con la squadra fuori dalla Champions League.

Spalletti è un grande allenatore, uomo di calcio e di campo. Dopo Napoli, però, si è perso. Non si è imborghesito ma tra Nazionale e Juventus non riesce ad incidere come prima. Non ha la bacchetta magica ma almeno le partite “facili” dovrebbe portarle a casa. Si sta giocando la Champions League, con tutto il rispetto, con Como e Roma e non con Inter, Milan e Napoli. Il Como è giovane e forte. La Roma è mezza sgangherata e lo abbiamo visto in Europa e nelle ultime giornate di campionato. Vince con il Lecce e resta in scia Fabregas ma sicuramente da Gasperini ci aspettavamo altro come ci aspettavamo altro da Spalletti. Non facciamo i funerali a nessuno perché la stagione è ancora lunga ma è dura andare alla sosta in queste condizioni per Luciano. La Juventus è debole in campo e nella testa. Senza Champions è giusto fare serie valutazioni da parte della proprietà. Spalletti da solo non basta. Forse questa è l’unica certezza".