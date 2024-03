Cuoghi su Leao: "Quando lui vive dei momenti buoni di conseguenza li vive anche il Milan"

Nell'intervista rilasciata a Tag24, Stefano Cuoghi, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole su Rafel Leao: "Quando lui si accende il Milan brilla e quando lui è sottotono i rossoneri sono in crisi? Capita sempre quando in squadra si hanno dei grandi campioni. Parliamo di un calciatore superiore alla media, quando lui vive dei momenti buoni di conseguenza li vive anche il Milan. L’importante è che lui possa avere la continuità che finalmente ha trovato e che non aveva avuto fino adesso.

I giocatori più bravi fanno la differenza e fanno risaltare anche gli altri, Leao è uno si questo. Lo è Osimhen per il Napoli, ma anche Dybala per la Roma. I grandi giocatori servono proprio a questo e devono fare la differenza dove gli altri non arrivano”.