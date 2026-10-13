Cuomo confuso: “La difesa a volte a 3 e a volte a 4, a sinistra non si sa chi gioca”

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Michael Cuomo parla nel canale YouTube di Carlo Pellegatti della formazione per Salisburgo-Milan e di alcune scelte di Amorim.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti è stato ospite il collega Michael Cuomo che ha parlato della formazione rossonera in vista di Salisburgo-Milan. Queste le sue parole.

"Guardi a Salisburgo e non sai se è meglio giocare a tre o è meglio giocare a quattro, chi è meglio far giocare a sinistra perché hai un allenatore che si ostina con Estupinian e non hai mai visto Bartesaghi che è un po' secondo me la via di mezzo tra Estupinian e Diego Morera che è troppo offensivo, magari Bartesaghi è quella via di mezzo che può coesistere anche se deve migliorare molto la fase difensiva. Poi sei ancora aggrappato a Modric, pur consapevole del fatto che forse la scelta giusta era farlo rifiatare un attimo in previsione di Salisburgo dove devi far punti in Europa, però è insostituibile"