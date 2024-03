Dato record sulle vendite della maglie del Milan negli USA

Il sito soccer.com è una delle principali piattaforme, in Nord America, per la vendita di maglie e kit di squadre di calcio. Una collaborazione tra il sito, Puma e Milan ha fatto crescere sostanzialmente, nell'ultimo periodo, le vendite delle divise rossonere. Le parole del direttore del sito Mike Moylan sono eloquenti e offrono un preciso quadro della situazione: "Sono felice di annunciare che da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme lo scorso febbraio, le vendite degli articoli del Milan sono aumentate del 147%. Da quando è stato ingaggiato Christian Pulisic, le vendite sono aumentate del 400%, con Pulisic che costituisce il 70% della scelta di tutti i nostri nomi e numeri da mettere sulle maglie".

Poi Moylan riporta anche un dato importante sulle vendite complessive delle maglie del Milan: "AC Milan è la seconda squadra in più rapida crescita tra tutte le nostre licenze. In collaborazione con Puma North America, abbiamo visto il Milan diventare la prima squadra più vista del campionato italiano. Non abbiamo mai visto questo tipo di crescita negli ultimi dieci anni e la collaborazione con Puma North America ci farà ottenere risultati ancora più importanti in futuro".