De Grandis su Ibra: "Può fare ancora la differenza, con lui il Milan può fare il salto di qualità"

Stefano De Grandis, intervenuto a SkySport24, ha rilasciato queste parole su Ibrahimovic: "E' chiaro che è ancora indietro di condizione, ma se entrerà in condizione è ancora un giocatore che può fare la differenza. Da quando è entrato in campo ieri, Ibra ha catalizzato le occasioni del Milan, i palloni passavano tutti dai suoi piedi. Con lui il Milan può fare il salto di qualità. Bonaventura può essere il nuovo Nocerino e sfruttare gli assist dello svedese. Ibra è ancora al 20% della forma. Leao? Ieri sono entrati in campo insieme, Leao deve essere il braccio armato di Ibra".