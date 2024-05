Due piacevoli ritorni: si rivedono Kalulu e Pobega. Entrambi in panchina contro il Genoa

Due piacevoli ritorni in casa Genoa, sebbene dalla panchina: si rivedono Pierre Kalulu e Tommaso Pobega. Il francese è assente dal 17 marzo quando venne sostituito all'intervallo di Verona-Milan rimediando una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il centrocampista italiano non era tra i convocati dallo scorso 17 dicembre, quando giocò e si procurò nella partita contro il Monza la lesione del tendine retto femorale sinistro. Diversi i Primavera chiamati, come Nava, Torriani, Zeroli, Bartesaghi e Sia.

MILAN (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Giroud. A disp. Nava, Torriani, Adli, Okafor, Kalulu, Thiaw, Caldara, Pobega, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi, Sia. All. Stefano Pioli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui. A disp. Leali, Sommariva, Bohinen, Strootman, Sabelli, Cittadini, Ankeye, Papadopoulos, Haps. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

ASSISTENTI: Vivenzi e Capiti.

IV UOMO: Ferrieri Caputi.

VAR: Serra.

AVAR: La Penna.