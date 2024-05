La Curva Sud oggi si astiene dal tifo. E spiega le ragioni

Come anticipato in questi giorni, la Cuirva Sud sarà in sciopero oggi nel corso della partita contro il Genoa. La decisione, che era stata annunciata tramite un comunicato ufficiale del tifo organizzato rossonero, è stata anche motivata attraverso la fanzine della Curva Sud.

Punto focale dell'astensione dal tifo è la mancanza di chiarezza da parte della società circa i reali obiettivi sportivi tanto da far pensare che il massimo a cui questo club voglia aspirare sia la qualificazione alla Champions League. Al contrario della questione stadio, che sembra realmente prioritaria. Evidenziato anche l'operato in sede di calciomercato e la mancanza di autorevolezza anche di fronte ad alcuni evidenti torti subiti non solo in campo. Goccia che ha fatto traboccare il vaso, la vittoria del campionato dell'Inter e le immediate parole della dirigenza rossonera.

Seguirà più avanti il testo integrale del comunicato.