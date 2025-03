De Grandis: "Valeva la pena prendere Conte. Il Milan alla fine ha speso tanto per mettere delle toppe"

Intervenuto a "Sky Calcio Club", Stefano De Grandis parla della situazione del Milan, sempre più in crisi dopo la terza sconfitta consecutiva:

"Si diceva che Conte costa tanto, che ti fa comprare i giocatore. Ma facendo dei conti ti accorgi che al Milan hanno preso un allenatore, poi un altro. Hanno dovuto comprare Gimenez, Joao Felix e Walker. Allora valeva la pena prendere un allenatore come Conte, se poi ti ritrovi come ora a mettere delle toppe. Si dice che stagioni così non si possono raddrizzare, ma Ranieri alla Roma dimostra che invece si possa lavorare, che si può aggiustare la situazione con i giocatori che hai a disposizione".