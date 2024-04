De Zerbi accostato a tante panchine: "Ne parlerò nei prossimi giorni col Brighton"

vedi letture

"Sono nel mondo del calcio da 30 anni e so che se giochi bene o fai bene in panchina la gente parla di te e il mercato viene di conseguenza". Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi parla così delle voci sul suo conto che lo vogliono nel mirino di diversi top club europei spiegando però di non dar troppo peso a questi rumors, restando concentrato sull'obiettivo.

"Ho l'esperienza giusta per rimanere concentrato e tenere gli occhi solo sul Brighton, ho un contratto con il club e amo i miei giocatori. Di sicuro dobbiamo parlare del progetto da portare avanti perché la motivazione è alla base del mio lavoro. - prosegue De Zerbi come riporta SkySports - Non ho ancora parlato con Tony Bloom dei prossimi obiettivi e dei nuovi piani, ma ne parleremo nei prossimi giorni".

De Zerbi negli ultimi mesi è stato accostato alle panchine di Liverpool e Manchester United in Inghilterra, Bayern Monaco in Germania, Barcellona in Spagna e infine Milan e Juventus in Italia. Ma al momento