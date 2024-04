De Zerbi ne prende 4 da Guardiola: il City è davanti al Liverpool

vedi letture

Il Manchester City scavalca il Liverpool e si avvicina all'Arsenal, un solo punto dietro e ancora con una partita in meno. Pep Guardiola passa sul campo del Brighton di Roberto De Zerbi con assoluta facilità. De Bruyne apre di testa in tuffo, poi sale in cattedra Foden che con una doppietta fa 3-0 quando non è ancora terminato il primo tempo.

Nella ripresa, poi, più gestione che altro per i Citizens. Julian Alvarez, schierato da centravanti al posto dell'infortunato Haaland, partecipa alla festa. Liverpool scavalcato, Arsenal avvicinato: ora che non può trionfare in Champions League, Guardiola vuole vincere l'ennesimo campionato della sua carriera.