Milan-Genoa, un difensore rossonero nella lista dei diffidati

vedi letture

E' il giorno di Milan-Genoa, in programma questa sera alle 18.00 a San Siro per la 35^esima giornata di Serie A 2024\2025. I rossoneri di Pioli sono reduci dal pareggio di Torino contro la Juve e vogliono in tutti i modi concludere questa stagione con più vittorie possibili, mentre il Genoa dell'ex rossonero Gilardino ha ottenuto l'aritmetica salvezza in A nel recente turno contro il Cagliari.

Il Milan può contare sui rientri di Tomori e Theo in difesa, ma dovrà prestare attenzione alla prestazione di Matteo Gabbia. Infatti, il centrale italiano è nella lista dei diffidati e dovrà così giocare una partita intelligente per evitare di essere costretto a saltare la prossima sfida casalinga in campionato contro il Cagliari. Inoltre, non saranno della partita perchè squalificati nè Davide Calabria nè Yunus Musah.