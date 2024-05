Milan, Kalulu e Pobega convocati per il Genoa: potrebbero giocare uno spezzone di partita

vedi letture

Durante la conferenza stampa di ieri a Milanello alla vigilia di Milan-Genoa, Stefano Pioli ha conferma che Tommaso Pobega, out da mesi per un problema tendineo, e Pierre Kalulu, che ha saltato l'ultima parte di stagione per un infortunio al ginocchio, torneranno tra i convocati rossoneri. Ecco le sue parole: "Kalulu e Pobega come stanno? Saranno convocati e potranno anche giocare uno spezzone di partita".

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: domenica 5 maggio 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it