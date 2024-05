Mercato Milan, Ceccarini: "Per il centrocampo ipotesi Fofana e Renato Veiga"

Per la panchina del Milan la partita è ancora tutta da giocare. Sono giorni intensi in casa rossonera, i vertici dirigenziali (Furlani, Moncada e Ibra) si stanno confrontando per capire quale sia la soluzione migliore per il Milan del prossimo anno con l’addio di Pioli. I discorsi sono tutti in evoluzione e la scelta non è ancora stata fatta. Il borsino delle ultime ore parla di una pista portoghese in ascesa. Oltre ai vari nomi fatti, la società rossonera sta monitorando anche Conceicao, tecnico del Porto da 7 stagioni durante le quali ha vinto tre campionati, tre Coppe nazionali, tre Supercoppe e una Coppa di lega.

Ha ancora un contratto lungo fino al 2028 e questo potrebbe essere un ostacolo ma se il Milan dovesse accelerare in maniera decisa troverebbe terreno fertile da parte dell’allenatore, pronto a prendere in considerazione anche eventuali offerte. Ovviamente resiste anche la candidatura di Fonseca, che invece a fine anno si svincolerà dal Lille.Altra ipotesi è quella relativa ad Amorim, legato allo Sporting Lisbona per altre due stagioni. Il Milan intanto guarda anche al centrocampo. In estate qualcosa potrebbe succedere. I riflettori si sono accesi infatti su Youssouf Fofana del Monaco. Un giocatore con le caratteristiche di Kessie, che farebbe molto comodo anche perché abbina fisicità e qualità. Attenzione però anche a Renato Veiga del Basilea, classe 2003, portoghese.