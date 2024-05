I primi nomi per l'under 23 di Bonera sono due attaccanti

Il Milan sembra intenzionato a far partire il progetto della under 23 in Serie C. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport e secondo le indiscrezioni che arrivano già da diverse settimane, l'allenatore della squadra potrebbe essere Daniele Bonera, con Ignazio Abate che rimarrà a capo della squadra Primavera. Negli scorsi mesi si sono fatti anche diversi nomi su chi potrebbe occuparsi delle questioni dirigenziali a livello sportive con il nome di Jovan Kirovski, mandato da Ibrahimovic, in cima alla lista. Tutte ipotesi concrete ma che devono trovare conferma.

Intanto, dopo indiscrezioni su allenatori e direttori, arrivano anche le prime voci su possibili innesti. Oggi Tuttosport fa due nomi di attaccanti per chi potrebbe rinforzare la squadra under 23. Si tratta del trequartista classe 2004 della Primavera del Genoa Christos Papadopoulos che ha esordito in Serie A proprio contro il Milan due sttimane fa; e dell'attaccante di 24 anni della Triestina ma che ha giocato in prestito alla Juve Stabia (neopromossa in B) Andrea Adorante. Quest'ultimo è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter.