Il Milan segue Dovbyk per l'attacco: il Girona lo valuta 40 milioni di euro

vedi letture

Oltre a Joshua Zirkzee, che ad oggi rimane la priorità assoluta della dirigenza rossonera per il prossimo calciomercato, secondo Matteo Moretto il Milan starebbe seguendo per l'attacco anche Artem Dovbyk del Girona, bomber ucraino classe '97 che in questa stagione ha aiutato i catalani a conquistare una storica qualificazione in Champions League con 20 gol e 7 assist in 34 partite de LaLiga.

Nonostante il Girona voglia evitare di smantellare completamente la squadra in vista della prossima stagione, Dovbyk potrebbe essere uno dei sacrificabili solo nel caso in cui arrivasse un’offerta intorno ai 40 milioni di euro. Oltre al Milan, comunque, sull'ex Sk Dnipro-1 ci sarebbe l'interesse in Serie A anche di Napoli e Juventus.