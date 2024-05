Dalla Francia: Guirassy priorità del Milan in attacco. Su di lui c'è anche il Borussia Dortmund

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un grande attaccante e nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di due profili che piacciono moltissimo in via Aldo Rossi, vale a dire Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee. Ma in Francia, ed in particolare FootMercato, si dice che la priorità del Diavolo in attacco è Serhou Guirassy, centravanti classe 1996 dello Stoccarda.

Attenzione però alla forte concorrenza del Borussia Dortmund che ha messo anche lui nel mirino il giocatore guineano che in questa stagione ha segnato 28 gol in 29 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania. Guirassy, che il Milan aveva già cercato durante lo scorso mercato di gennaio, ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro.