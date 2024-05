Zirkzee vorrebbe rimanere in Italia ma l'Arsenal offre un ingaggio importante

Questa mattina il Corriere dello Sport rende conto dell'interessamento dell'Arsenal per Joshua Zirkzee. Secondo quanto riportato il collegamento tra il giocatore olandese e i Gunners sarebbe creato dall'agente del giocatore Kia Joorabchian che è in confidenza con Edu, attuale direttore sportivo della squadra londinese. Il procuratore sarebbe dunque intenzionato, quasi come un favore di amicizia, a portare Zirkzee all'ombra dell'Emirates Stadium. Detto che il giocatore si fida di chi gli cura l'immagine, Zirkzee preferirebbe rimanere in Italia per completare il suo percorso di crescita.

Per quest'ultima ragione, il Milan starebbe tentando di convincere Joorabchian facendo leva sulla volontà del calciatore olandese di rimanere in Serie A. Dall'altra parte della Manica però, l'offerta sul piatto è ricca. L'Arsenal sarebbe pronto a offrire a Zirkzee un contratto di quattro anni dal valore di sei milioni di sterline a stagione più bonus, che andrebbe a salire. L'opportunità di una vita, a livello economico e non solo, per il centravanti che negli ultimi due anni ha fatto le fortune del Bologna.