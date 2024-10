Di Canio su Leao: "Torni dalla Nazionale e fai un'intervista in cui colpisci l'allenatore: vuol dire proprio non capire l'importanza dell'ambiente e della squadra"

vedi letture

La domenica di Serie A ha visto le risposte di Napoli e Inter che hanno battuto di misura Empoli e Roma, riportandosi rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica superando Milan e Juventus che nella giornata di sabato avevano altrettanto superato di misura Udinese e Lazio. Di tutto questo e non solo ne ha parlato al Club di Sky Sport l'ex calciatore ora opinionista Paolo Di Canio.

Le parole di Paolo Di Canio su Rafael Leao: "Per certe scelte di Fonseca, la voglia di cambiare qualcosa, rischiando anche con giocatori che tra virgolette gli avrebbero dato la vita in campo e che si sarebbero impegnati professionalmente. E non è per essere contro Leao, l’ha detto Fonseca. Ha cercato di fare l’allenatore e più degli altri ha provato a portarlo a fare di più, forse ha avuto la presunzione di volerlo cambiare, dopo Roma gli ha dato la fascia per responsabilizzarlo… Ma poi torni dalla Nazionale e fai un'intervista in cui non fai il nome ma mi colpisci pure, vuol dire proprio non capire l'importanza non dell’allenatore ma dell’ambiente e della squadra. Devi recuperarlo ed è fortissimo ma si deve mettere in riga".