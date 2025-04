Di Gennaro sul Milan: "Se i big stanno al massimo può farcela nel derby"

A TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Una riflessione sulla scelta di Paratici come nuovo ds del Milan:

"E' cresciuto dietro a Marotta, il migliore che c'è in Italia. Dopo l'addio a Marotta è subentrato lui alla Juve, ha fatto bene anche se poi c'è stato un allontanamento. Ha fatto un'esperienza all'estero, è un profilo su cui costruire qualcosa. Bisogna però capire dalla struttura della società quali sono gli altri profili. Ed è importante avere una squadra scouting importante. E' ovvio che ora come allenatore, se vuoi alzare il livello, devi andare su Conte e allenatori di questo tipo".

Capitolo allenatore, De Zerbi ha superato la concorrenza:

"De Zerbi fa giocare bene le squadre, ha un'idea nuova ma sarà fondamentale il tempo. Glielo devi dare ma sei al Milan e non ne hai tanto, perché devi vincere. Conte e Allegri sono una certezza, De Zerbi mi piace come fa giocare le squadre. Poi tocca alla società essere chiara e dire le cose come stanno dall'inizio".

Sensazioni sul derby di Coppa Italia?

"Se i big stanno al massimo può farcela, sennò l'Inter ha un'idea di gioco collaudata ed è più forte".