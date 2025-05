Di Marzio: "Italiano vuole restare a Bologna. Il pressing del Milan è stato asfissiante"

Oggi si conclude la stagione fallimentare del Milan. I rossoneri chiudono il campionato e l'annata alle 20.45 contro il Monza. Da domani e da lunedì, con l'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, si inizierà a lavorare in vista della prossima stagione e sarà necessario partire dal nuovo allenatore. Su questo tema Gianluca Di Marzio, in collegamento su Sky Sport 24, ha detto la sua.

Le parole di Di Marzio su Antonio Conte: "Antonio Conte non ha preso accordi con nessuno e non ha preso neanche contatti con nessuno, vuole prima parlare con De Laurentiis e con Manna: non si è promesso ad altre squadre. Dopo questo incontro deciderà cosa fare. Il Milan non si è ancora mosso su Conte, la Juve è quella più proiettata".

Poi DI Marzio ha proseguito: "Conte è un pensiero in orbita rossonera perché Italiano vuole rimanere al Bologna e lo ha fatto sapere al Milan nelle ultime ore. Il pressing su Italiano è asfissiante, prima Furlani e poi anche Tare ma Italiano vuole restare a Bologna e farà un contratto di tre anni. Poi c’è Allegri: ci sono stati dei contatti e darebbe una disponibilità di massima ma il Napoli si è mosso prima cautelativamente. Allegri è un allenatore che il Napoli ha bloccato: a oggi, dà una priorità ai partenopei e la situazione di Conte farà partire il mosaico. In questo caso il Milan potrebbe entrare in scena per Antonio Conte o per Motta anche se ancora non ci sono stati contatti".