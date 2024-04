Di Marzio: "Lopetegui? La proprietà è sotto tiro e bisogna capire se sente l'influenza dei tifosi"

Gianluca Di Marzio è intervenuto negli studi di Sky Sport, commenta il pareggio fra Juventus e Milan e soprattutto il futuro della panchina dei rossoneri:

"Le due squadre arrivano stancamente alla fine dei due cicli. Ora sarà fondamentale non sbagliare la scelta dell'allenatore. Thiago Motta sarebbe piaciuto al Milan, ma la Juve si è mossa prima. Lopetegui non scalda la gente, non scalda nessuno e bisogna capire come la proprietà che è sotto tiro senta l'influenza della gante nel fare la scelta definitiva".



JUVENTUS-MILAN 0-0

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (dal 71’ McKennie), Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostić (dal 62’ Chiesa); Vlahović (dal 62’ Milik), Yıldız (dal 82’ Miretti). A disp.: Perin, Pinsoglio; Alex Sandro, Djaló, Rugani; Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Kean. All.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Musah (dal 82’ Bartesaghi), Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli (dal 62’ Bennacer), Reijnders; Pulisic (dal 82’ Chukwueze), Loftus-Cheek (dal 82’ Zeroli), Leão; Giroud (dal 71’ Okafor). A disp.: Nava, Maignan, Caldara, Simić, Terracciano. All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 45’+1 Musah,

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.