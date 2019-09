Di Marzio su Piatek: "Serve equilibrio nelle valutazioni"

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato così di Krzystof Piatek su Sky Sport 24: "Volendo mettere un po' di pressione a Piatek, per motivarlo e per scuoterlo un po', si potrebbe immaginare un attacco del Milan composto da Rebic a sinistra, Leão al centro e Suso a destra. Di certo non era un fenomeno prima e non è un brocco adesso, però uno che segnava in tutte le partite l'anno scorso e ora non segna quasi mai testimonia che per tutti gli attaccanti ci sono dei momenti in cui non riesci a far gol. Io credo che serva equilibrio nelle valutazioni e nei giudizi. Serve equilibrio anche da parte sua per poter dimostrare di essere da Milan anche in ottica futura".