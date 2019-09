Dida: "Un derby che ricordo di più è quello di Champions, indimenticabile per tutti"

Nelson Dida, indimenticato campione rossonero dell’ultimo ciclo vincente in Europa, ha parlato attraverso i canali ufficiali del Milan e lo ha fatto toccando vari temi, tra cui il derby: “Un derby che mi ricordo di più è quello di Champions League, nel 2004-05, sicuramente è stato indimenticabile per tutti. Avevamo vinto la partita d’andata per 2-0, il ritorno stavamo vincendo 1-0 e loro erano molto chiusi. Poi ci sono stati i fumogeni e uno ha anche colpito me, ma la partita mi è piaciuta per come abbiamo giocato e per come eravamo concentrati.”