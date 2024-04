Difesa flop, ma per la prima volta il Milan non perde dopo aver incassato almeno 3 reti

vedi letture



Per la settima volta in stagione, il Milan ha incassato almeno tre reti nel corso dei 90' più recupero. In compenso, quella contro il Sassuolo è la prima partita in cui la squadra è uscita con almeno un punto. Deciso passo indietro della difesa, che nel mese di marzo aveva mostrato dei progressi, subendo in una sola occasione più di una rete, in una partita comunque vinta per 4-2 contro lo Slavia Praga. Queste le gare nel dettaglio:

16 settembre, Inter - Milan 5-1

25 ottobre, Paris Saint-Germain - Milan 3-0

28 novembre, Milan - Borussia Dortmund 1-3

9 dicembre, Atalanta - Milan 3-2

18 febbraio, Monza - Milan 4-2

22 febbraio, Rennes - Milan 3-2

14 aprile, Sassuolo - Milan 3-3