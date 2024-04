Dybala e il futuro: "Devo parlare con la società e capirne le intenzioni. Con De Rossi mi trovo benissimo..."

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Il tuo futuro...

"Con De Rossi mi trovo benissimo, alcune scelte (quella sull'allenatore, ndr) non dipendono da me. A noi farebbe piacere continuare con lui. Per il mio futuro si deve parlare con la società, vedere che intenzioni ha...".