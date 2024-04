È fatta, l'Italia avrà (almeno) 5 squadre in Champions. Tre paesi si contendono il 2° posto

L'Italia avrà almeno 5 squadre in Champions League, ora è ufficiale. L'Inghilterra ha perso altre due rappresentanti e non può più raggiungerci e non le resta che sperare nell'Aston Villa per tentare l'assalto alla Germania. Questi ultimi hanno ancora in corsa Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Champions League, più l'invincibile Bayer Leverkusen in Europa League. Può ancora sperare la Francia, purché Paris Saint-Germain in Champions e Marsiglia in Europa League vadano fino in fondo. L'aritmetica condanna invece la Spagna.

1. <strong>Italia </strong>19.428 punti (3 squadre su 7)

2. <strong>Germania </strong>17.928 (3 squadre su 7)

3. <strong>Inghilterra </strong>17.375 (1 squadra su 8)

4. <strong>Francia </strong>16.083 (2 squadre su 6)

4. <strong>Spagna </strong>15.312 (1 squadra su 8)

6. <strong>Belgio </strong>14.200 (1 squadra su 5)

7. <strong>Repubblica Ceca </strong>13.500 (0 squadre su 4)

8. <strong>Turchia </strong>12.000 (0 squadre su 4)

9. <strong>Portogallo </strong>11.000 (0 squadre su 6)

10. <strong>Olanda </strong>10.000 (0 squadre su 5)