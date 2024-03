"E' un grande aiuto per noi, parla con tutti e mi sprona ad essere decisivo in area di rigore" Così Loftus-Cheek racconta Ibrahimovic

In merito al proprio attuale e positivo momento di forma, ma anche in vista della prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina, Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, si è raccontato così ai microfoni di ‘Cronache di spogliatoio’. Questo un breve estratto dell'intervista principale:

Sul rapporto con Ibrahimovic: "Lui è un grande aiuto da quando è arrivato in questo ruolo. È sempre fuori dallo spogliatoio, ad aspettare che passiamo, per incoraggiarci. Parla con tutti al campo, è una persona e un leader fantastico. Ti sprona a dare il massimo. Mi dice di buttarmi in area: ‘Prova, prova!’. Ed essere decisivo".