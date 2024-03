Ecuador-Italia, le ufficiali: Spalletti ancora con la difesa a 3, out Donnarumma

Luciano Spalletti ha deciso la formazione per la sua Italia nell'amichevole di oggi contro l'Ecuador. Gli Azzurri questa sera scenderanno in campo alla modernissima Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey. Calcio d'inizio alle ore 21. Ecco le scelte del CT:

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. CT Spalletti.

ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordonez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. CT Sanchez Bas.