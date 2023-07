Empoli, Zanetti: "Maldini era nei nostri desideri, giocatore molto interessante"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ospite di Sky Sport durante “Calciomercato – L’Originale”, l’allenatore dell’Empoli Zanetti parla dell’accordo per Daniel Maldini del Milan, che andrà in Toscana in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto: “Sapevo che era un calciatore nei nostri desideri, ma non sapevo fosse chiusa. È un’ottima notizia perché è un giocatore molto molto interessante”.