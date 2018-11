Eranio: "Il Milan è in fase di costruzione ma la fortuna non è dalla sua"

Stefano Eranio, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul momento in casa rossonera. "Il Milan è in fase di costruzione e la fortuna non è dalla loro. Ha perso la spina dorsale Romagnoli, Biglia, Higuain. Lo stesso Bonaventura e anche Caldara. Sono un po' troppi. Sono in difficoltà sia in difesa che a centrocampo. E' giusto che Maldini sia tornato in società, ma per ottenere risultati bisogna costruire una squadra. C'è l'ossatura, arrivare in Champions ti può dare più chance per prendere alcuni giocatori".